Antonella Elia e Pietro Delle Piane mano nella mano in tv, lei: 'Non mi importa se mi tradisce'

Antonella Elia è tornata con Pietro Delle Piane. E’ con l’attore che arriva nello studio di Live - Non è la D’Urso. Non le importa che lui la tradisca o l’abbia trattata male, chiarisce la bionda: è innamorata. Il 46enne, col suo solito piglio un po’ guascone, replica a chi gli dà contro. I due, mano nella mano in tv, replicano agli ‘sferati’.

Pietro viene definito un ‘traditore seriale’, Antonella sembra proprio infischiarsene. “Sono una donna e non una santa. Gli uomini fedeli mi annoiano molto. Credo alla sua fedeltà, ma anche se fosse infedele ‘sti cavoli. Non sono una signorina, sono una donna strafatta, cioè no, voglio dire "una donna fatta". Il periodo dell'adolescenza dove cercavo il fidanzatino del tempo delle mele è passato. A piacciono i Caravaggio, i Masaniello, evviva! Sennò che pizza”, sottolinea la Elia.

“Per lui ho un reale trasporto, che credo di non aver mai avuto in vita mia per nessun uomo - assicura la 57enne, ex opinionista del GF Vip - è l'unico con cui ho pensato di avere un rapporto duraturo”.

Vladimir Luxuria, ospite di Carmelita, le consiglia di ricambiare le presunte ‘corna’. Antonella Elia ribatte: “Sono praticamente asessuata, un uomo mi basta e avanza. Io vorrei essere più privata ma nel mio lavoro è difficile esserlo, tutto prima o poi viene fuori, anche la malattia. Io e Pietro siamo tornati insieme dopo due mesi e mezzo senza vederci e sentirci, io non dormivo, al Gf Vip ero catatonica, uno zombie”.

Rita Dalla Chiesa, in collegamento, rimprovera Delle Piane per aver ridicolizzato la compagna a Temptation Island, dove si è comportato secondo lei nel peggiore dei modi. "Temptation Island è uno show, non è la vita. Lì ho recitato un ruolo, che dovevo fare?”, replica Pietro.

Barbara D’Urso ascolta e si dissocia. “Mi dicono che devo fare una precisazione importante. Pietro Delle Piane ha detto di aver recitato un ruolo a Temptation Island. Se ne assumerà le responsabilità, noi ne prendiamo le distanze perché nessuno deve interpretare un ruolo nel programma, non è copionato. Questo lo sappiamo, ho tentato appena ho sentito la parola Temptation Island di dire non parliamo di questa trasmissione perché non mi permetterei mai. Se ne assume la responsabilità Pietro Delle Piane”, sottolinea in diretta tv.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/3/2021.