Antonella Elia, tutta la verità su Pietro: 'Ci siamo lasciati perché...'

Antonella Elia confessa tutta la verità su Pietro. Ospite a Verissimo rivela perché si sono lasciati. L’attore 46enne ancora sperava in una ‘reunion’, ma a quanto pare la bionda ha messo un punto definitivo sulla storia d’amore con Delle Piane reduce da mille scossoni, dovuti soprattutto alla partecipazione della coppia a Temptation Island.

“Con Pietro è davvero finita. Era in prova ma non l’ha superata. Mi ha spaccato il cuore. Non tornerò mai con lui, ma continuerò ad amarlo”, sottolinea l’opinionista del GF Vip, che si apre e parla a cuore aperto.

Poi aggiunge: “Separarmi da Pietro è una lacerazione, ma non siamo adatti a frequentarci, non sappiamo prenderci per cui si scatenano delle reazioni inaccettabili”. La rottura pare davvero insanabile, colpa anche dell’ultima lite, forse, qualla in cui Pietro Delle Piane ha lanciato il cellulare della Elia e per cui si dice siano arrivate persino le Forze dell’Ordine sotto casa dell’ex stella di Non è la Rai…

Antonella Elia poi conclude: “Dobbiamo fare un lungo percorso di crescita da soli prima di poterci rincontrare. Voglio che abbia il meglio dalla vita ma senza di me”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/12/2020.