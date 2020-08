Antonella Elia massacrata per il riavvicinamento a Pietro: Lucarelli all'attacco, Nazzaro la difende

Antonella Elia dopo la puntata finale di Temptation Island è continuamente massacrata per il riavvicinamento a Pietro. La bionda 56enne ha prima lasciato il fidanzato 46enne, dopo le gravi affermazioni di lui al reality e il bacio alla tentatrice, poi, all’incontro un mese dopo l’uscita del villaggio, lo ha perdonato. La showgirl ha cambiato ancora una volta idea, però, e con un messaggio ha fatto sapere che ha ancora bisogno di tempo, ma potrebbe comunque accoglierlo nuovamente tra le sue braccia. Questo tentennare fa discutere. Selvaggia Lucarelli va all’attacco, Manila Nazzaro la difende. Anche Antonio Zequila, Valeria Marini e Karina Cascella hanno fatto commenti al vetriolo sulla coppia, che al momento preferisce rimanere in silenzio. Anche sui social.

“Bisogna riconoscerlo. Ci eravamo cascati. Eravamo certi che Temptation Island fosse la redenzione della Elia, l’occasione per dimostrare che non è una furbetta ma una donna con le sue fragilità e la sfortuna di aver incontrato un uomo che se ne approfitta per dominarla. E invece niente. Quando eravamo ormai convinti che lui gliene avesse dette troppe per meritare un’opportunità, quando abbiamo sentito: ‘Tra 10 anni Antonella finirà sola in una casa di riposo’ ed eravamo sicuri che a quel punto lei lo avrebbe mandato solo in un centro ortopedico, niente, lei tentenna. Le bastano un mazzo di rose acquistato dalla produzione a un semaforo e una lettera d’amore”, scrive la Lucarelli su Tpi parlando della Elia.

“Non solo, dopo aver registrato questa patetica clip (…), torna con un’altra clip, questa volta da sola. Clip che potrebbe intitolarsi ‘ho letto i commenti sui social’, perché è chiaro che lei corregge il tiro dopo aver letto cosa pensano le persone della sua storia e del suo ‘fidanzato’. (…) Antonella ci delude profondamente. Registra un video sconclusionato in cui con una supercaz*ola per cui il buon Mike l’avrebbe percula*a selvaggiamente, sostanzialmente difende Pietro e dice che lui non è solo quello che s’è visto a Temptation, che ora lei si allontana un po’ perché ha offeso tutte le donne senza figli e che se se lo ripiglierà è solo una scelta sua”, sottolinea ferocemente la giornalista, scrittrice e opinionista tv.

E aggiunge: “In pratica un modo per accontentare tutti: follower, donne piccate e il fidanzato offeso dai commenti letti. Un modo, sostanzialmente, per dire “ci vediamo alla prossima puntata in qualche altro programma e ben retribuita per il seguito della saga, ‘che le case di risposo costano care, me l’ha detto Pietro’. Peccato”.

Manila Nazzaro, interrogata da Vanity Fair sulla questione chiarisce: “Le ho detto quello che avrei consigliato a una sorella: non permettere mai a nessuno di umiliarti e di utilizzare le parole contro di te come se fossero delle pietre. Se sarai tu la prima a non lasciarglielo fare, nessuno si potrà mai permettere di farlo o anche solo di pensarlo. Antonella è più fragile di me, anche se è molto più forte di quello che sembra: lei, per esempio, è capace di quel perdono che, sono sincera, a me non appartiene. Non so se potrei mai perdonare Pietro. Lei sì, e non lo farebbe solo con le parole. Il perdono è un dono”.

Poi cerca di giustificarla: “Non me la sento di biasimare Antonella. Al telefono l’altro giorno mi ha detto che ha bisogno di tempo e che, parlando con Pietro, qualcosa forse si potrebbe ancora recuperare. Ognuno sa cosa sente dentro e conosce la propria storia: è per questo che nessuno si può permettere di giudicarla”.

Per Valeria Marini Antonella Elia non ha solo rovinato il GF Vip, ma pure Temptation con i suoi comportamenti. Lo afferma sicura a Ogni Mattina. Antonio Zequila è convinto che lei e Pietro Delle Piane abbiano recitato un copione scritto, tutto a uso e consumo della televisione. E’ pur vero che entrambi con la bionda hanno avuto parecchi problemi nella Casa di Cinecittà, ma questo è quel che pensano di tutta la questione.

Karina Cascella, ex opinionista di punta di Maria De Filippi, ora presenza quasi fissa da Barbara D’Urso, è feroce nel confronti dell’attore, e di conseguenza anche della Elia. Mentre vedeva il reality si è scagliata contro Pietro: “Comunque ragazzi quando lo dicevo io, che era arrivato Pietro dalla D’Urso, lo avevo detto che a lui non fregava niente ed era lì solo per visibilità. Chi aveva ragione? A parte che vi dirò una cosa: sono molto navigati dal punto di vista televisivo. C’è anche, secondo me, una possibilità che si siano messi d’accordo. Che comunque lei è abbastanza navigata. Mi è dispiaciuto tanto, però potrebbero essere d’accordo. Non ho visto lacrime, che non ce n’erano. La mia reazione istintiva sarebbe quella di mollarti, senza vederti al falò di confronto”.

E ancora: “Per me tutto ciò è aberrante. Avrai un figlio, ma non hai né un cervello né una dignità. Inoltre non hai un mestiere. Fai l’attore? Ma chi ti ha mai visto? Qualcuno lo ha mai visto recitare? Se non era per la D’Urso nessuno lo avrebbe mai visto”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/8/2020.