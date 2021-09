Antonella Elia a Scherzi a Parte rivela particolari a luci rosse della sua intimità con Pietro Delle Piane, con cui ha ritrovato il feeling. La showgirl 57enne, vittima dello scherzo, suo malgrado confida dettagli piccanti riguardanti la relazione con l’attore 47enne. Non sa che si tratta di una burla e così si espone.

E’ proprio Delle Piane a essere il ‘gancio’ degli autori. Mentre i due sono in vacanza in Sicilia, qualcuno entra nella stanza dell’hotel in cui alloggiano e la mette a soqquadro. Ruba anche degli oggetti, tra i quali i prezioso telefonino della Elia. E’ questo furto a mandare subito nel panico Antonella. Al direttore dell’albergo poco dopo svela: “Ci sono foto anche che non andrebbero pubblicate proprio, sono semisvestita e…”.

Le sorprese per Antonella non sono finite. Mentre denuncia l’accaduto, visionando i video della sorveglianza scopre che il malfattore è un ragazzo che appena arrivata in hotel si era finto suo fan. A farla trasalire è un successivo filmato mostrato dal direttore, in cui si vede il ladro baciare il suo compagno. "L’ho respinto", le sottolinea Delle Piane. "Ma non mi dici una cosa del genere? Sei bisessuale? Tu sei bisessuale, sei un feticista gay o bisessuale, ne sono convinta. Ti piacciono anche gli uomini”, replica lei.

Poco dopo arriva il confronto con il ragazzo incriminato che confessa una tresca con Pietro: andrebbe avanti da due anni. L’amante presunto, per avvalorare le sue dichiarazioni, le mostra un particolare.

”Guarda Antonella, mi ha fatto mettere lo smalto sui piedi, mi ha fatto fare filmini senza vestiti”, le sottolinea. Antonella gli crede. ”Anche a me dice che gli piace lo smalto sui piedi e me lo fa mettere e anche a me fa fare i filmini svestita", conferma lei.

Alla fine le svelano lo scherzo, ma la Elia, una volta tornati in studio a Enrico Papi, conduttore dello show, precisa ancora: “Dal mio telefonino ora ho cancellato tutto, non c’è più niente…”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/9/2021.