Antonella Elia esplode a Temptation Island, schiaffo a Pietro: 'Non mi toccare schifoso!'

Antonella Elia alla fine esplode a Temptation Island. Il falò di confronto con il fidanzato Pietro Delle Piane è durissimo, fatto di parole rabbiose e insulti. La showgirl 56enne si sente profondamente umiliata dall’attore: perde la pazienza e inaspettatamente gli tira uno schiaffo. Lui rimane di stucco. “Non mi toccare schifoso!”, dice la bionda quando Delle Piane prova a prenderla per un braccio.

La quinta puntata del reality mette finalmente i due faccia a faccia. "Sei una donna triste”, le sottolinea Pietro. Antonella replica: "E tu sei uno stron*o. Sono una donna triste perché ho incontrato uomini come te". "Sei imbarazzante per me”, le dice Delle Piane.

VIDEO

Il falò è acceso. Prima ne accadono di tutti i colori. Pietro al villaggio ha continuato a essere intimo con la single Beatrice Masi. Antonella, convocata al Pinnettu, vede un altro filmato che la lascia quasi in lacrime e profondamente amareggiata.

“Antonella è un po' dispersiva, è poco concreta. Vuole occupare il tempo di una giornata facendo 2000 cose ma non riesce a concretizzare tutto quello che inizia. Inizia i percorsi per una settimana e poi li abbandona. Non volevo dire che è inaffidabile ma diciamo che è poco concreta”, fa sapere Delle Piane alla tentatrice. E continua: "Sono sicuro che mi ami ma penso che è una persona piena di problematiche e insicurezze che non riesce a capire cosa fare della sua vita. Non puoi lamentarti e dire che ti sei svegliata tutte le mattine dopo avere pianto perché non avevi costruito niente, non hai un figlio, non hai un clan. Non puoi avere una famiglia o una casa se non lavori per comprarla. A me sembra di avere due figli non una donna con la quale condividere la vita".

Poi aggiunge: "Quando c'è la luna piena, non sai che cosa faccio ad Antonella. Il suo problema è che quando mi vede crolla, come tutte le donne". Manila Nazzaro è sconvolta emette in guardia la Elia sul suo uomo.

Al falò delle donne Antonella Elia a Filippo Bisciglia esprime tutto il suo dolore per il comportamento del fidanzato: “E’ come se Pietro volesse farmi del male. Dice delle cose da sbruffone. Mi dà l'idea che con questa ragazza, che ha baciato, ci stia provando davvero. Non l'ho mai denigrato in nessun modo. Lui, invece, è come se godesse nel denigrare le mie cose private. Rimarca cose che non dovrebbe perché se mi amava tanto da volermi sposare, adesso perché mi odia? Vedo un estraneo. Oggi ha detto che quando lo vedrò, crollerò. Proprio non mi conosce".

Per lei c'è un video. Pietro parla di Antonella con Lorenzo Amoruso e in riferimento alla compagna precisa: "Volevi che stessi a casa mia e venissi ogni tanto a trombar*i”. Poi alla single parla di lei: “E' una comparsa nella sua vita, è sola. Se perde me è finita”.

"Una notte la sentivo piangere - confessa ancora Pietro nel filmato - Mi disse ‘Penso che quando morirò mi ricorderanno solo per avere tirato i capelli ad Aida Yespica all'Isola. Partecipa agli show come concorrente e non come presentatrice. Io sono appagato di quello che ho fatto. Sono felice perché sto bene io. Lei è come la bambina che scappa di casa, fa sciocchezze e poi il papà la va a riprendere ma io non sono suo padre e lei non è una bambina. E’ lei che è da sola, si deve preoccupare che tra 10 anni, se non ce la fa più, deve andarsene in una casa di riposo. Non io".

Antonella Elia è sconvolta, al villaggio le altre provano a darle forza, Manila le dice di lasciarlo. Quando arriva al falò di confronto è decisa a dire basta. “Sono triste perché non mi aspettavo che Pietro si trasformasse in una persona cattiva che non conosco. Credo lo abbia fatto perché ho parlato di Fabiano, il mio ex fidanzato. Mi sembra follia. Si è trasformato in qualcosa che però è inaccettabile. Mi dispiace per lui ma le cose che ha detto sono imperdonabili”, sottolinea a Bisciglia.

Quando il compagno arriva, lei lo attacca: "Pietro ti sei comportato malissimo. Hai detto delle cose che non perdonerò. Avevo intuito che potessi essere anche questo. Non mi va nemmeno di guardarti in faccia. Voglio capire i motivi di questa cattiveria e grettezza. Voglio vedere i video e poi me ne vado. Sei un mostro, dovresti vergognarti”.

Parte lo scontro. Pietro vede i video di Antonella, pensa che lei gli abbia mancato di rispetto parlando del suo ex. Quando tocca a lui rivedersi, prova a dire di no, ma non può. Volano parole forti.

Pietro prova a recuperare: "Ti ho chiesto di sposarmi solo perché ti amo e perché non ho mai amato una donna quanto ho amato te. Non puoi dire queste cose, che sono insicuro…Da cosa lo deduci? Prima di venire qui ci eravamo messi d'accordo di non parlare di questo argomento e tu lo hai tirato fuori subito. A questa gran signora ho chiesto di sposarmi". Antonella è furiosa,. ”Vuoi farmi passare da troglodita. Mi reputi un attoruncolo", dice lui, lei conferma."Se mi reputi un attoruncolo, perché stai ancora con me?".

La lite va avanti, volano gli stracci, accuse e minacce. Antonella ha gli occhi lucidi, è ferita, ma lo provoca. Parte così anche il filmato del bacio con la single e del racconto di Pietro a Lorenzo. Delle Piane cambia espressione. ”Non mi toccare, schifoso”, sbotta la Elia. E gli molla uno schiaffo. Pietro è interdetto, ma Temptation finisce qui. Per sapere come andrà a finire bisognerà attendere la sesta e ultima puntata, in onda giovedì 30 luglio.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/7/2020.