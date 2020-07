Un altro duro colpo per Antonella Elia. Dopo quanto accaduto la settimana scorsa, quando il compagno Pietro Delle Piane aveva confessato di aver baciato la tentatrice Ilaria ed era apparso voler andare anche oltre, alla showgirl 56enne sono state mostrare nuove immagini. Chi pensava che la situazione non potesse peggiorare ulteriormente dovrò ricredersi perché sembra che Antonella sia rimasta colpita dall’ennesima clip, sebbene non sia chiaro cosa mostri il filmato (la puntata andrà in onda stasera, martedì 28 luglio).

Nell’anteprima si vede Antonella che dopo aver osservato il comportamento del compagno esclama: “No vabbè”. Poi i suoi occhi tornano carichi di lacrime e Manila Nazzaro è costretta ad abbracciarla per consolarla. Forse in fondo non era ancora pronta a dire addio all’attore 46enne, nonostante avesse manifestato la volontà di cacciarlo di casa una volta finito il programma. Nonostante tutto può darsi che in fondo al cuore nutrisse una speranza di ricucire.

Non è chiaro se la Elia abbia chiamato il falò per porre fine all’esperienza a ‘Temptation Island’ e tornare a Roma da single. Certo è che la scorsa settimana aveva dichiarato di voler arrivare fino in fondo per testare ancora di più il carattere di Pietro. “Non chiamo il falò, voglio vederlo andare fino in fondo… voglio vederlo uscire insieme a questa ragazza. Aspetto di vedere come si sviluppa la cosa, così quando gli dirò addio non ci sarà via di ritorno”, aveva spiegato.

Scritto da: la Redazione il 28/7/2020.