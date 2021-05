Antonella Elia spiazza tutti: 'Sono tornata con Pietro’

Antonella Elia ha spiazzato tutti con l’annuncio del ritorno di fiamma con Pietro Delle Piane. La showgirl lo scorso anno aveva lasciato l’attore dopo aver partecipato con lui a ‘Temptation Island Vip’. In quell’occasione Pietro si era comportato in maniera poco corretta e aveva esplicitamente corteggiato una delle tentatrici del programma.

Quasi un anno dopo è arrivato il perdono definitivo. Lo ha spiegato la stessa Elia in un’intervista rilasciata a ‘Diva e Donna’. “Stiamo insieme. Ognuno ha la sua casa, spesso stiamo insieme da me o da lui. Pietro è l’uomo della mia vita. Mai nessuno mi aveva saputo riconquistare”, ha fatto sapere.

Se un tempo Antonella, famosa per avere un carattere piuttosto forte e dominante (alcune delle sue liti hanno fatto la storia della televisione), avrebbe chiuso un rapporto senza pensarci su due volte dopo aver vissuto quello che è accaduto con Delle Piane, oggi la maturità l’ha portata a riflettere di più. “Cosa succedeva un tempo? Il mio uomo combinava un guaio e per me era finita, io non ne volevo sapere. Con Pietro è diverso ora”, ha aggiunto.

Scritto da: la Redazione il 7/5/2021.