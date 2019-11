Antonella Elia si sposa. Il compagno Pietro Delle Piane le ha fatto la proposta di nozze nel giorno del suo compleanno, lo scorso 1 novembre, mentre erano in un ristorante a Roma, vicino Fontana di Trevi. Il fascinoso 45enne ha regalato alla bella 56enne una fede nuziale, come svela Chi.

Stanno insieme da circa un anno. Gli undici anni di differenza d’età non sono nulla. Antonella Elia è felice accanto a Pietro Delle Piane, suo futuro marito. Si sono conosciuti presentati da amici comuni a un evento e non si sono più persi di vista.

Antonella Elia vive un bel momento anche lavorativo. Avrà un ruolo di tutto rilievo in “La Repubblica delle Donne”, la trasmissione di Piero Chiambretti che prenderà il via dal prossimo 27 novembre su Rete 4. Non solo, a gennaio 2020 prenderà inizierà la nuova edizione del Grande Fratello Vip e si sussurra che l’ex stella di “Non è la Rai” sia nel cast.

Per la data del matrimonio bisognerà attendere. Intanto Antonella si gode la sua vita con Pietro Delle Piane, attore e doppiatore italiano. La fede che le ha donato è già al suo anulare.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/11/2019.