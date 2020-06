Antonella Elia parte per Temptation Island con il compagno, mostra i vestiti da sera che indosserà

Antonella Elia parte per Temptation Island. Sale sull’aereo che la porterà in Sardegna con il compagno Pietro Delle Piane. I due sorridono felici prima di volare via, pronti a mettere a dura prova il loro amore al reality che prenderà via il prossimo 2 luglio. La bella 56enne, però, poco prima di chiudere la valigia, ancora a casa, mostra i vestiti da sera che indosserà al villaggio,

Con i tentatori Antonella Elia sarà elegantissima e affascinante, il compagno deve cominciare a preoccuparsi. L’ex stella di “Non è la Rai”, una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del GF Vip, a Temptation Island indosserà abiti lunghi firmati Tenax, come lei stessa fa sapere nelle sue IG Stories.

“Che bello questo vestito, mi sento tanto una sirena, una pin up degli anni ’40”, racconta ai fan mentre indossa gioiosa uno degli abiti.

“Questo fa parte del mio bagaglio, è molto, molto elegante. Ne ho anche un altro che potrebbe andare - continua ancora facendo vedere un altro vestito che ha in valigia - Che dite? Anzi, porto tutti e due, meglio abbondare. Quando si sta via a lungo bisogna avere un’ampia scelta”. Poi conclude: “Che dire? Sono molto emozionata”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/6/2020.