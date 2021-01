Antonella Elia rivela di aver avuto un tumore in passato: finora la bionda 57enne non aveva mai parlato della malattia che l’aveva colpita e che ha evidentemente sconfitto. L’opinionista del GF Vip lo confessa durante il nuovo faccia a faccia con Samantha De Grenet.

Durante la lite andata in scena la scorsa settimana la showgirl ha fatto anche commenti pesanti sull’aspetto fisico della bella 50enne reduce a sua volta da un tumore al seno contro il quale ha lottato strenuamente. Per Samantha questa è una ferita ancora aperta. Antonella le chiede scusa. “Io ho grande rispetto della malattia, del dolore. Non ho colpito te pensando di colpire la tua malattia di cui non ero a conoscenza. La mia battuta voleva essere goliardica, per stemperare un litigio patetico che si era scatenato senza che io avessi la possibilità di argomentare la mia furia. Non strumentalizzare la malattia!”, dice alla De Grenet.

La concorrente del reality però non ci sta e sbotta: “Non ti permetto di dire che io strumentalizzo la mia malattia!”. A questo punto la Elia si lascia andare e fa la dolorosa confessione: “Mai avrei potuto farlo perché l’ho vissuto in prima persona, ma non l’ho mai detto a nessuno. So di cosa parli. Come ti è venuta in mente una cosa del genere? Non mi permetterei mai di deridere il dolore, l’ho provato sulla mia pelle anche se non l’ho mai detto prima”.

Antonella Elia svela di aver avuto un tumore. E’ probabile che ora che tutti sanno, racconti più approfonditamente il percorso affrontato per sconfiggere ‘l’intruso’.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/1/2021.