Antonella Elia e Valeria Marini sfiorano la rissa al GF Vip, la showgirl in lacrime chiede provvedimenti

Antonella Elia e Valeria Marini, dopo la lite e i ripetuti battibecchi al GF Vip, sfiorano la rissa. La bionda 56enne spintona la showgirl 52enne. Solo il provvidenziale intervento degli altri inquilini della Casa evita il peggio: alcuni di loro subito separano le due donne. “Mi hai messo le mani addosso!”, urla Valeria, poi in lacrime. Chiede provvedimenti seri contro l’ex stella di Non è la Rai.

Valeria Marini discute con Antonio Zequila riguardo un compito dato loro dal Big Brother, non appena Antonella Elia le si avvicina, le sventola in faccia il rosario. “La smetti!? Hai rotto i coglio*i!”, le grida Antonella. Si avvicina al volto della nemica. Zequila si mette in mezzo ma non serve a molto. La Elia spintona la Marini che di rimando a sua volta urla: “Mi hai messo le mani addosso!”.

“Io sono un’indemoniata? Sparisci”, sbraita ancora Antonella che stremata da un po’ di tempo si sente accusare da Valeria Marini e da Fernanda Lessa di essere “indemoniata”. “Grande Fratello hai visto? Mi ha messo le mani addosso - dice la Marini - Ragazzi, mi ha dato una spinta sul seno, mi ha fatto pure male!”. Antonella è una furia: “Sì, vaglielo a dire che ti ho dato una spinta! Ma non l’hai sentita perché hai solo plastica in quelle tette! Non hai sentito un caz*o”.

Zequila e Fabio Testi provano a riportare la calma. Dividono le due donne e le allontanano. Ascoltano i loro sfoghi a distanza. Gli animi però non si rasserenano. La Marini in lacrime vuole siano presi provvedimenti contro la rivale.

“Quella di stamattina è una scena che non vorrei vedere più nella mia vita. Sono scene che ho già visto nel mio percorso di vita e non voglio più vedere”, dice poco dopo Licia Nunez alla Marini. “E lo dici a me! Ecco perché io piangevo – ribatte Valeria - Anche io non ho alcuna intenzione di subirle! E comunque hanno visto tutti, c’è un regolamento che va rispettato perché le aggressioni e la mani addosso non si mettono. E lei me le ha messe e, se non l’avessero tenuta, me le metteva ancora di più! E’ da ieri che mi ha minacciato”.

Valeria non vuole sentire ragioni, spera che la Elia venga stoppata dalla produzione. Teresanna Pugliese le chiede se con Antonella ci sia un qualcosa di pregresso, la showgirl nega: “Quando sono entrata qui lei mi ha aggredito, poi ho cercato un confronto e lei ha continuato ad offendermi. Di irrisolto tra noi non c’è nulla, ma chi la conosce?”.

Per la 52enne la Elia è una violenta con tutti. “Abbiamo sofferto tutti, ma che insegnamento dai! Che messaggio dai? Quello che ha fatto oggi è vergognoso! - tuona - Lei non può a stare a fare un gioco così, soprattutto quando oltraggi il regolamento. Mi ha dato un colpo forte, che se aveva le unghie mi bucava lo sterno, e cosa mi viene detto? ‘Non ti ho fatto niente che sei tutta plastica!’. Ma ti rendi conto delle cose che dice?”. Poi aggiunge: “Io nella mia vita ho subito botte. Perché devo stare in un posto…”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/2/2020.