Antonella Fiordelisi vola in una destinazione a sorpresa col fidanzato Giulio Fratini: lui per il compleanno le regala il viaggio, ecco dove

“Amore, metti tutto in valigia”, le scrive l’imprenditore toscano: ora sono lì insieme

L’influencer e personaggio tv ha spento 28 candeline lo scorso 14 marzo, il 34enne la stupisce così

“Amore, metti tutto in valigia”, le scrive l’imprenditore toscano: ora sono lì insieme. Antonella Fiordelisi vola in una destinazione a sorpresa col fidanzato Giulio Fratini: lui per il compleanno le regala il viaggio dei sogni a Bali, in Indonesia, passando per Bangkok, capitale della Thailandia.

Antonella Fiordelisi vola in una destinazione a sorpresa col fidanzato Giulio Fratini: lui per il compleanno le regala il viaggio

L’influencer e personaggio tv, ospite fissa de La Volta Buona, ha spento 28 candeline lo scorso 14 marzo, il 34enne la stupisce così. Non le svela subito la meta scelta per trascorrere alcuni giorni spensierati insieme. E’ già tutto organizzato. Ad attenderla nel lussuoso resort scelto, Antonella trova un ‘Happy Birthday’ scritto con petali di fiori all’ingresso della villa dove alloggiano. E’ raggiante.

La 28enne scopre solo in aereo dove atterreranno insieme

Antonella e l'imprenditore toscano 34enne sono a Bali, in Indonesia

Per lei e Fratini c’è subito una gita alla cascata di Tegenungan che si trova nel villaggio Kemenuh sul fiume Petanu nella reggenza di Gianyar, a nord della capitale Denpasar e vicino al villaggio degli artisti balinesi di Ubud, una delle mete imperdibili per i turisti sull’isola.

Alloggiano in un resort extra lusso: le sorprese per lei continuano pure nella villa che li accoglie

La coppia si regala una gita alla cascata di Tegenungan

La Fiordelisi è contentissima insieme all’ex di Elisabetta Gregoraci, con cui a febbraio scorso ha celebrato un anno d’amore. All’indomani del suo compleanno, facendosi vedere insieme a lui, aveva svelato: “I festeggiamenti continuano anche oggi, grazie a tutti i miei amici per i bellissimi regali ricevuti. Per quanto riguarda invece il regalo di Giulio so solo che tra una settimana partiremo.. destinazione? E’ una SORPRESA”. Ora è stata rivelata.