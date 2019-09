Antonella Fiordelisi rompe il silenzio su Francesco Chiofalo. La 21enne lo fa rispondendo ad alcune domande dei follower incuriositi dal recente viaggio di Lenticchio a Salerno (città dove vive la schermitrice e dove è stato avvistato con un mazzo di rose rosse). E' riuscito a parlarle? Si sono incontrati? Dalle parole della ragazza sembrerebbe di sì.

Antonella si dice confusa ma poi sottolinea: "So benissimo che lui tiene a me e che sta facendo di tutto... Ma da parte mia non credo che tornerebbe tutto come prima. Sono stata super rispettosa in questi mesi! Forse troppo". "Chi ha sofferto d'amore come me - aggiunge la Fiordelisi - sa benissimo che il sentimento non svanisce da un momento all'altro".

C'è la possibilità di una riconciliazione? Intanto la pagina social di Francesco Chiofalo rimane in silenzio. Il 30enne non pubblica nuove foto e nemmeno stories. Nei giorni scorsi si è detto distrutto dal dolore e innamoratissimo di Antonella. L'accusa a suo carico è quella di averla tradita ma si è sempre riservato di dire prima o poi la sua verità in merito.

VIDEO











Scritto da: Francesca Romana Domenici il 9/9/2019.