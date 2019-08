Antonella Fiordelisi è disperata. In un video postato nelle sue IG Stories piange e dice tra le lacrime: “Francesco Chiofalo mi ha tradito”. Tutto nasce dalle rivelazioni di una donna, Aurora Ciorbi, che ha accusato l’ex protagonista di Temptation Island di aver tradito la sua compagna con lei. I due, secondo le sue parole, messe nero su bianco sempre sul web, avrebbero iniziato la loro relazione nel 2017, poco dopo l’addio con Selvaggia Roma, ex di Chiofalo. La storia, sempre tenuta nascosta, sarebbe andata avanti fino a circa due mesi fa, nonostante Francesco sia ormai da tempo legato alla nota schermitrice, fiorettista, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex tentatrice di Temptation Island.

Aurora Ciorbi, originaria di Cerveteri, ha spiegato di aver deciso finalmente di parlare dopo che la Fiordelisi ha mandato alcuni messaggi al suo attuale compagno: non vuole vedere naufragare il rapporto con lui, quindi meglio dire la verità.

“Francesco Chiofalo non è chi vuole apparire. Abbiamo convissuto ma non ha mai voluto far uscire fuori la nostra relazione, al punto da spingermi a lasciarlo a marzo di quest’anno. Ci siamo conosciuti a settembre del 2017, dopo la sua uscita da Temptation Island con Selvaggia Roma. Ci siamo legati in poco tempo tanto da spingermi a presentargli la mia famiglia - racconta la Ciorbi - Abbiamo vissuto in segreto la nostra relazione fino a giugno dello scorso anno quando abbiamo affrontato la prima crisi. Lui ha partecipato a Temptation Island Vip da tentatore e quando le registrazioni sono finite, siamo tornati più uniti di prima. In quel periodo mi sono tatuata il suo nome. A settembre ci siamo trasferiti a Roma, nella casa in cui adesso vive con Antonella Fiordelisi. L’ho assistito durante la sua malattia, senza mai lasciarlo solo. Nel giorno della sua operazione c’erano amici, parenti, le telecamere delle Iene e i giornalisti ma io ho ribadito più volte di non voler essere ripresa. Sbagliando, sono sempre rimasta in contatto con lei. Ci siamo visti anche mentre Antonella era a Salerno, ovviamente chiusi in casa”.

Aurora Ciorbi, per celebrare l’amore e la vicinanza con Francesco Chiofalo, si è persino tatuata il suo nome sul braccio.

Antonella Fiordelisi, che inizialmente aveva anche condiviso un post con una loro foto a due per sostenere il suo Francesco e mettere a tacere le malelingue, appena saputo nei particolari tutta la vicenda che la vede purtroppo protagonista suo malgrado, via Instagram manifesta tutto il suo dolore. In alcune clip postate piange sconvolta.

“Ho cancellato la foto perché, stasera, sono venuta a sapere delle cose oscene, bruttissime, che da lui non mi sarei mai aspettata - sottolinea disperata tra le lacrime - Mai. Gli ho dato anima, corpo. L’ho fatto entrare nella mia famiglia. Ho fatto di tutto per lui. Ho scoperto che, fino ad un mese fa, si è visto con una ragazza mentre io stavo a Salerno. Non ce la faccio più. E’ una mer*a proprio...”.

Poi aggiunge un post: “Non riesco più a parlare. Hi il core distrutto. Non c’entrano ex in cerca di visibilità in questa situazione ma solamente una ragazza con cui si è frequentato fino a meno di 2 mesi fa”.

Francesco Chiofalo, che in alcune IG Stories condivise prima, in mattinata, aveva cercato di sdrammatizzare parlando, appunto, di persone “che guardano i profili escogitando un piano per farci lasciare” e minacciando “provvedimenti” da prendere, ora rimane in silenzio e scrive a sua volta: “Sto malissimo. E’ una situazione delicata… Vi dirò tutto quando starò un po’ meglio”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/8/2019.