Antonella Fiordelisi: 'Ecco perché Francesco Chiofalo  mi ha tradita'

Antonella Fiordelisi a Live - Non è la D’Urso confessa perché Francesco Chiofalo l’ha tradita. I due ora sono tornati insieme. La schermitrice ed ex tentatrice di Temptation Island quasi giustifica il 30enne romano per le ‘corna’…

“Mi ha giustificato il motivo del tradimento. Lui pensava che io non fossi realmente interessata a lui perché mi vedeva un po’ lontana“, spiega la 21enne a Barbara D’Urso che le domanda chiarimenti in merito.

Antonella Fiordelisi svela il perché Francesco Chiofalo abbia avuto una storia con un’altra quando stava già insieme a lei: ecco perché l’ha tradita con Aurora Ciorbi. “Lui non aveva chiuso completamente la storia con questa ragazza, dopo un mese che stavamo insieme ha chiuso e io l’ho scoperto dopo due mesi che era stato anche con lei”, racconta.

“L’ha vista poche volte, due. Ho scoperto il tutto perché una volta stavamo a Sharm in vacanza e arrivavano i messaggi di questa ragazza. Francesco continuava a dire che era semplicemente una frequentazione che aveva avuto prima di stare con me e che non c’era alcun motivo di preoccuparsi. Io però gli ho chiesto di vedere la chat su Whatsapp ma lui mi ha detto che l’aveva cancellata”, aggiunge ancora Antonella.

E sottolinea: “Io non l’ho beccato subito: ho contattato prima la ragazza e lei inizialmente non mi ha detto niente. Poi l’ho ricontattata dopo un mese, in realtà non ho contattato lei ma il suo fidanzato attuale, dicendo che la doveva finire di scrivere a Francesco, è stato solo un modo in più però per capire se veramente lei era stata con Francesco o meno”.

La Fiordelisi smentisce che quella sua e del 30enne romano sia tutta una sceneggiata, una storia d'amore inventata ad hoc per raccoglie follower, come vociferato dai loro detrattori sui social. E’ tutto vero. Poi, sul ritorno di fiamma dice: “Io l’ho perdonato, lo sto mettendo alla prova. Lui è venuto tre mesi a Salerno in un B&B nella stessa via di casa mia. Io avevo completamente chiuso le porte perché non volevo vederlo più. L’ho perdonato perché mi ha dimostrato tanto, mi ha dimostrato che ci tiene, che si è pentito”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/11/2019.