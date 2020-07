Antonella Fiordelisi preoccupata per Francesco Chiofalo: ''Non vuole più fare i controlli''

Antonella Fiordelisi preoccupata per la salute di Francesco Chiofalo. L'ex protagonista di Temptation Island, 31 anni, nel 2019 ha sconfitto un tumore al cervello. Da qualche tempo, però, ha smesso di fare controlli e visite e la situazione sta preoccupando la schermitrice di Salerno.

La coppia vive da tempo una relazione a distanza e stava pensando di convivere a Roma, ma la 22enne vuole che il personal trainer, ex fidanzato di Selvaggia Roma, non si trascuri e si sottoponga a controlli periodici per prevenire problemi di salute. Antonella non si sente tranquilla: “Non vuoi più fare i controlli e non segui le terapie che ti danno i dottori. Io accetterò di vivere con te solo se prometti di non trascurare la tua salute. Su questo non transigo”, ha scritto Antonella Fiordelisi nella lettera apparsa sull’ultimo numero di Di Più. “Devi smettere di fumare. Il fumo fa male alla tua salute, anche tenendo conto del tumore che hai avuto, e il fumo passivo fa male anche a me”, ha aggiunto.

Antonella proverà a trasferirsi a Roma, a casa di Chiofalo, per un periodo di prova. Solo se Lenticchio si prenderà cura della sua salute e dimostrerà di saper cucinare e gestire la casa, la bella salernitana resterà nella Capitale.

Scritto da: La Redazione il 13/7/2020.