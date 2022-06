Antonella Mosetti: 'Ho avuto una grave perdita economica'. Ecco perché

Antonella Mosetti rivela la disavventura di cui è stata ‘vittima’. A Novella 2000 confessa di aver avuto una grave perdita economica. I suoi follower erano andati in ansia: era quasi scomparsa da Instagram. La showgirl 46enne, di solito attivissima sui social, spiega cos’è accaduto.

“Ho ricevuto tantissimi messaggi privati, ma anche su Facebook e sugli altri social che ho e gestisco. Sono una molto presente sui social e tutto il giorno faccio storie dalla cucina con le cose che preparo, le giornate con il mio cane ai cavalli e al lavoro. Sono molto partecipe con i miei follower. Quindi si sono tutti spaventati - chiarisce l’ex ragazza di Non è la Rai - C’è stato un cambio di telefono e hanno cambiato i modi di resettare i telefoni e passare la memoria da un telefono all’altro. Con l’iPhone bastava semplicemente avvicinare il vecchio al nuovo e automaticamente passare i dati. Una volta invece facevi il backup via computer. Io ho fatto la vecchia procedura e mi è stato bloccato Instagram, social che io aprì nel 2011/2012 quando ancora non c’erano grandi tutele come identità a due fattori, uscite poi negli anni, se non la richiesta del numero di telefono”.

La Mosetti ha provato di tutto. “Non sono mai uscita dall’applicazione perché non ricordavo nemmeno la password. Il mio Instagram, era nato per controllare mia figlia, all’epoca adolescente. Poi dopo ho iniziato a lavorarci. Quindi c’è stato un blocco totale da parte del sistema. Più facevo prove di accesso e Instagram bloccava tutto. Ho contattato delle persone per aiutarmi e sembra che lo stia riprendendo, con il massimo della legalità e non butto soldi per riprendere account miei. Nel mentre però ho aperto un’altra pagina mia privata, non è il fan club o persone che mi seguono, ma è proprio la mia”, racconta.

Antonella ancora non è riuscita a recuperare il suo vecchio profilo: “Sono due mesi che attendo. Io spero che tra qualche altro giorno, massimo dieci riesco a recuperarlo, ma non abbandonerò quello nuovo che ho aperto perché mi è stato di grande aiuto per parlare con qualcuno e farmi aiutare da amici e colleghi spiegando che ho avuto un problema informatico come dire. Mi è dispiaciuto però. Ti rendi conto poi come il lavoro ora sia tutto via social e io che arrivo dalle cose manuali mi sono abituata a questa realtà. D’improvviso quando qualcosa si spegne in questi siti e sei fregato e non lavori più!”.

Il profilo TikTok gliel’hanno chiuso per colpa di alcune segnalazioni. La Mosetti chiarisce: “Alcune persone si mettono insieme per dar noia ai vip o non vip e vengono pagati per segnalare i profili e più segnalazioni riescono a farti chiudere un profilo”. Poi però conclude: “Il mio agente mi ha detto che qualcuno me lo sta facendo proprio apposta. Purtroppo la cattiveria è all’ordine del giorno, ma me ne frego. Di Instagram mi spiace perché ce l’ho da tanti anni, amici, conoscenti, i fan, parenti vicini e lontani e ci si vede tramite le storie. E un po’ mi ha destabilizzata, oltre alla perdita economica”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/6/2022.