Antonella Mosetti: ecco il prima e il dopo la rimozione dei filler alle labbra. Foto

Antonella Mosetti è contenta di non avere più una bocca enorme. Dice grazie al dottore che si occupa della sua bellezza con trattamenti estetici all’avanguardia, Nino Favoriti, e nelle sue IG Stories mostra ai follower il prima e il dopo la rimozione dei filler di acido ialuronico dalle labbra.

In una foto Antonella Mosetti mette a confronto le sue labbra. E’ grata al medico. specialista in dermatologia, medicina estetica e laser terapia, che l’ha convinta a farlo. “E’ stato lui che mi ha convinto a levare l’acido ialuronico dalla bocca, che era enorme” aveva confessato la sensuale mora 44enne ai fan sul social a metà maggio scorso.

E aveva aggiunto: “Non mi chiedete come abbia fatto, non lo so, ma mi sento molto meglio, molto più io”.

La showgirl ora sta per fare un altro trattamento dal dottore del suo cuore: “Una volta la settimana sono dal mio dottore ‘number one’. Lavoriamo per una distensione del viso, un ringiovanimento della pelle, con l’acido ialuronico. E’ un trattamento che non va a gonfiare la faccia, ma a distendere i lineamenti che io già ho”, spiega sorridente e felice del suo aspetto.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/6/2020.