Antonella Mosetti in tv a Mattino 5, ospite di Federica Panicucci, parla dei commenti cattivi che arrivano sui social. Sulle accuse ricevute dagli haters nel corso degli anni sui presunti ritocchini estetici di cui avrebbe abusato, dice: “Mi sono rifatta pochissimo".

Sorridente, solare, serena Antonella Mosetti sottolinea come sia riuscita a fa cambiare opinione ai maligni e dice: “Ho trasformato, negli anni, gli attacchi di questi haters in messaggi positivi. Vuol dire che sto facendo bene e sto curando bene la mia immagine. Io sono una persona serenissima, mi sono rifatta pochissimo. Continuo a mettere i miei video da quando avevo 18 anni ad oggi che ne ho 44”.

Anche la figlia Asia Nuccetelli è stata attaccata dai ‘leoni da tastiera’ per vere o presunte punturine per cambiare il volto e che le avrebbero causato veri e propri sconvolgimenti estetici. “Lei è stata una delle poche ad esporsi. Asia ha passato una vita molto difficile. Questi attacchi non le fanno né caldo né freddo. Non ha nascosto di essersi rifatta il naso. Abbiamo fatto un percorso psicologico di anni. A 23 anni, è meravigliosa, rifiuta la televisione, si è data all'equitazione. Cosa vorrebbe più una mamma?”, fa sapere Antonella Mosetti.

Oggi Antonella e la figlia hanno deciso di dare poco conto a chi scrive loro malignità. “Ho provato un gran fastidio, c'è molta cattiverai gratuita. Perché, a volte, questi commenti arrivano da donne di una certa età. Lei, all'inizio, provava a capire come gestire la cosa. Poi, ci fai l'abitudine. Viviamo in una società malata”, precisa ancora.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/10/2019.