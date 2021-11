Antonella Mosetti parla del suo successo su Onlyfans. La showgirl 46enne, ospite di Giuseppe Brindisi a Zona Bianca, in onda il mercoledì sera su Rete 4, spiega perché si è iscritta al social ‘hot’ e come funziona. La mora, quando il conduttore le domanda quanto guadagni al mese, non si sbottona: “Questo non lo dirò mai”.

Antonella racconta: “Qualche anno fa scoprii l’esistenza di questo Onlyfans che in Italia non aveva ancora preso piede, ma andava forte in America, era usato molto per il porno. Il mio social media manager, che ringrazio pubblicamente perché mi ha aperto un’altra visione di quello che può essere la mia immagine sui social, mi disse: ‘Antonella perché devi essere sempre tu quella che viene usata per arricchire gli altri? Visto che hai i social come Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, la gente prende le tue foto, tu neanche lo sai, e le vende, ci fa i soldi. Perché non lo fai tu in prima persona?’. Sono aiutata in questo Antonio Ricevuto e altri: siamo una squadra!”.

“Non faccio porno - prosegue la Mosetti - non perché mi vergogni, ma perché non mi piace proprio, altrimenti lo avrei fatto a 20 anni. Chi ‘ruba’ le foto sui social e poi le vende? Gente che poi le dà e ti ritrovi su siti porno internazionali e non lo sai. Ho fatto varie denunce nel corso della mia carriera, anche se poi… Su Onlyfans pubblico foto un po’ diverse, un pochino più spinte, col sedere bene in vista e un seno in mostra, ma tanto l’ho sempre fatto pure in televisione”.

L’ex stella di Non è la Rai spiega: “Quando ballavo a Ciao Darwin con Paolo Bonolis su Canale 5 per due stagioni ero completamente nuda, quindi la tv a volte ti chiedeva, perché non potevi scegliere il programma da fare, anche quello. A questo punto perché devo sempre guadagnare poco o in modo poco costante per il gran precariato? Arrivata alla mia età, con tutti i doveri che ho, sai che c’è, tanto al mare ci vado lo stesso… Fare una foto in guepiere mi è sembrata una cosa adeguata a quello che stiamo vivendo”.

Antonella Mosetti aggiunge: “E’ un business su me stessa, ma non sul mio sedere o le mie gambe, che ancora un annetto reggono, forse due, è sull’immagine. Non è che in tv ho fatto la politica, l’avvocato o l’imprenditrice. Ho fatto sempre la showgirl. Tutte hanno fatto i calendari, dalla Ferilli alla Marcuzzi. Chiara Ferragni l’altra settimana è apparsa tutta nuda su Instagram, in intimo, ma si vedeva molto…”.

“Le tasse si pagano, anche su Onlyfans”, chiarisce subito dopo. Quando però Brindisi le chiede quanto incassi, facendo riferimento a Malena, la stella dei film hard, che in un servizio del programma rivela di essersi messa in tasca durante il lockdown fino a 100mila dollari al mese, e a una personal trainer, ospite in studio, che guadagna 8000 dollari al mese, non risponde: “Non lo dirò mai. Diciamo solo molto meno, perché io mi ci dedico solo un giorno a settimana, quando ho tempo”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/11/2021.