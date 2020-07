Antonino Cannavacciuolo a dieta: ecco come il famoso chef ha perso 29 chili

Antonino Cannavacciuolo si è messo a dieta. Il famoso chef stellato, volto tv popolarissimo, ha perso 29 chili. A Oggi spiega come ha fatto.

Prepara leccornie tutti i giorni, sia a casa che nel suo famoso ristorante. Cuoco molto amato, Antonino, 45 anni, alto 191 centimetri, prima pesava 155 chilogrammi, ora oscilla tra i 126 e i 127 chili. Merito nella sua dieta e del suo allenamento, senza strafare.

“Sono stato vicino a un bivio - spiega - Pesavo tanto, sono arrivato a 155 chili, mi sentico stanco, dormivo male… Tre anni fa ho detto basta e mi sono comprato un tapis roulant”.

Antonino Cannavacciuolo in realtà non segue una dieta ferrea. “La mattina faccio camminata veloce e pesi, non seguo una dieta, sto solo un po’ più attento, ma non mi sono tolto niente. Oggi peso 126-127 chili, ogni tre, quattro mesi perdo un chilo: la bilancia non deve salire più, deve solo scendere”, precisa ancora lo chef.

Poi aggiunge: “Ma non è che voglio perdere 15 chili domani: con calma, gradualmente, con abitudini di vita più sana. Se una sera esagero a una cena con amici, il giorno dopo insalata, corsa, flessioni…”.

Antonino Cannavacciuolo sa che è ancora un 'colosso', anche grazie alla sua altezza, e chiarisce: “Chi mi sta vicino quasi non se ne accorge, ma se uno vede le foto di MasterChef e quelle di adesso lo nota, sì. Qualche giorno fa abbiamo fatto le prove costumi e sono passato da una taglia 66 alla 60”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/7/2020.