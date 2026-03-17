Qualcuno crede sia una “trovata pubblicitaria” per fare hype sui social, eppure…

L’hair stylist 31enne, ex di Belen e padre di Luna Marì, all’anulare porta una vistosa fede

Stanno insieme dal 2024, quando sono usciti allo scoperto. Con lei, classe 1998, tatuatrice di grido e modella, sembra proprio aver trovato quella stabilità sentimentale che cercava. Antonino Spinalbese, ex di Belen, da cui ha avuto Luna Marì, 4 anni, e Ainhoa Foti Rodriguez, si sono sposati? Il messaggio della coppia, che accompagna le foto fatte dai due in uno shooting, scatena i fan.

''Ma non lo sa nessuno": Antonino Spinalbese e Ainhoa Foti Rodriguez si sono sposati? Il messaggio della coppia scatena i fan

“Ci siamo sposati ma non lo sa nessuno”, scrivono Antonino e Ainhoa nel post che accompagna gli scatti. Tutti si chiedono se i fiori d’arancio ci siano stati davvero. A far alzare le antenne a tutti è la fede che l’hair stylist di Coppola porta all’anulare.

Il post lancia lo scoop

C’è anche chi rimane scettico e parla di trovata pubblicitaria per far alzare alle stelle l’hype sui social, ossia creare un'intensa aspettativa, entusiasmo o clamore mediatico attorno a loro. “Auguri, saremo io e te accussì sarà pe’ sempre siiii”, gli scrive un utente, citando la canzone di Sal Da Vinci, vincitrice a Sanremo 2026. “Ma daiiii…davvero? Tanti auguriiii e sono contenta per voi una bellissima coppia”, le fa eco un altro. Moltissimi si congratulano con loro.

L’hair stylist 31enne, ex di Belen e padre di Luna Marì, all’anulare porta una vistosa fede

Spinalbese e la compagna non chiariscono se il matrimonio tra loro sia solo ‘ideale’, e quindi non reale. Ma la curiosità sullo stato civile del parrucchiere accende gli animi dei follower e fa discutere.