Antonino Spinalbese ora bacia Helena: le foto con la presunta nuova fiamma

Antonino Spinalbese torna ad avere il batticuore. Nonostante abbia sottolineato più volte che la sua unica donna sia la figlia Luna Marì, l’ex di Belen, 27 anni, ora bacia Helena Prestes, 31 anni, modella e insegnante di yoga. La brasiliana ha partecipato all’ultima edizione di Pechino Express, in onda su Sky, in coppia con Nikita Pelizon: erano le aggueritissime Itala-Brasile. Il settimanale Chi ha pizzicato i due in teneri atteggiamenti a Milano e pubblica in copertina le loro foto. Sarebbe lei la presunta nuova fiamma del ragazzo.

Antonino esce allo scoperto: lui ed Helena si sarebbero incontrati nell’agenzia di comunicazione dove entrambi lavorano. Per il giornale diretto da Alfonso Signorini si frequenterebbero con assiduità da circa un mese.

Spinalbese cammina in strada insieme alla Prestes, le poggia anche un braccio intorno alla spalla. I due poi, al bar, seduti nei tavolini all’aperto di un locale in centro, ordinano qualcosa. Chiacchierano e improvvisamente si lasciano andare: arriva il bacio.

Stando al rotocalco, sembrerebbe che la storia sia di quelle serie, alimentata anche dalle loro affinità. Antonino ed Helena si sarebbero già concessi una breve vacanza a Ibiza, un’isola che l’ex parrucchiere conosce benissimo, dov’è già stato la scorsa estate, prima dell’addio, con Belen Rodriguez.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/6/2022.