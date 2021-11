Antonino Spinalbese, compagno di Belen, spiega perché ha l’accento del nord

Antonino Spinalbese è nato non lontano da Napoli. La sua famiglia è campana doc, ma il suo accento è chiaramente del nord Italia. Ora in una Story di Instagram il fidanzato di Belen ha chiarito come mai il suo modo di parlare è più vicino a quello della parte settentrionale del nostro Paese. Rispondendo ad una domanda postagli da un follower ha spiegato: “Io sono nato a Torre del Greco. Poi a 10 mesi mi sono trasferito a Parma e poi a La Spezia”. La giovinezza il bel 26enne l’ha quindi trascorsa in Liguria.

Sempre via social Antonino ha anche risposto ad altre curiosità sulla sua vita e su quella della sua famiglia. A chi gli ha chiesto come mai la figlia avuta con la showgirl argentina, Luna Marì, abbia gli occhi azzurri, ha detto: “Non lo sappiamo in realtà. Mia madre mi ha detto che mia nonna paterna aveva gli occhi azzurri, quindi potrebbe essere per quello”.

E’ stato difficile affrontare la nuova vita da papà? “Mi ha stupito che tutto sembrava così complicato, il futuro, le incertezze. Poi guardi lei e passa tutto”, ha continuato. A chi gli ha invece domandato se sia felice ha replicato: “Essendo una persona lunatica, non è facilissimo rispondere sinceramente. Potrei essere felice, come tra cinque minuti non esserlo più”.

Spinalbese, che da settimane non si vede pubblicamente al fianco di Belen e che secondo qualcuno sarebbe in crisi con la mamma di sua figlia (sebbene la situazione non sia assolutamente chiara), ha infine dichiarato di non avere alcun rimpianto. “Non cambierei nulla della mia vita e non rimpiango nulla”, ha concluso.

