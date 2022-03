Antonino Spinalbese, ex di Belen, paparazzato da 'Chi' con una donna: nuovo amore? Foto

Antonino Spinalbese potrebbe avere un nuovo amore. L’ex di Belen è stato pizzicato da Chi in pieno centro a Milano in compagnia di una bella rossa. Tra il 27enne e la ragazza sorrisi e intimità durante il pranzo a due, seduti a un tavolino di un noto locale all’aperto.

La rottura con la showgirl argentina 37enne, da cui l’ex hair stylist di Coppola il 12 luglio scorso ha avuto la sua unica figlia, Luna Marì, è arrivata a dicembre scorso, anche se la crisi era iniziata qualche tempo prima. L’amore tra lui e la Rodriguez è ‘evaporato’ dopo un anno trascorso insieme. Sul social Antonino si fa vedere sempre solo o in compagnia della bimba e di amici. Per le vie del capoluogo lombardo invece si lascia andare e i paparazzi non perdonano.

Sono trascorsi tre mesi dall’addio con Belen, Spinalbese potrebbe aver ritrovato il feeling con una nuova compagna, anche se al momento, come sottolinea il settimanale, non vi è alcuna certezza della liaison: quella insieme a lui potrebbe essere solo una cara amica.

Secondo il giornale la donna che gli appoggia amabilmente la testa sulla spalla sembrerebbe la nota trainer di yoga Nanda Isaia, nessuno dei due, però, ufficializza l’appuntamento via Instagram.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/3/2022.