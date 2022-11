Antonino Spinalbese parla con Gnocchi del rapporto sessuale avuto con Oriana: parole fuori luogo, scoppia la polemica

Il 27enne ridacchia con il comico e dà i voti alla venezuelana, paragonandola con l’ex

Antonino Spinalbese al GF Vip non si regola. Ridacchiando come un adolescente parla con Charlie Gnocchi del rapporto sessuale consumato nella Casa con Oriana Marzoli, da cui si è allontanato. Le sue parole sono totalmente fuori luogo e fanno scoppiare la polemica via social. Il 27enne dà i voti alla 30enne venezuelana, paragonandola a una sua ex. Non fa nomi, ma l’indiziata numero uno sembrerebbe Belen Rodriguez.

Lo speaker radiofonico, fratello di Gene, in giardino parla all’orecchio di Antonino. Gli domanda di Oriana e lo fa con una volgarità indecente. “Oriana ha voglia di fare una di quelle trom*ate…Ha voglia di lasciarsi andare, è bollita, ha la fi*a bagnata”, gli sussurra, ma il microfono non perdona, al punto che interviene la produzione per richiamarlo all’ordine. Purtroppo i due non di fermano. Charlie gli chiede il voto dopo il rapporto sessuale.

“Quanto posso dare? Un 9…”, gli dice l’ex parrucchiere. “Chi sei? Superman?”, replica Gnocchi pensando si sia dato un voto per lui. Spinalbese precisa: “Non parlo di me”. “E basta? Pensavo di più”, ribatte Gnocchi. Antonino controreplica: “Come ‘e basta’? Mica è un voto basso, è un 9, sopra il 9 è difficile. Il 10 l’ho trovato, ma è tostissimo da battere. E poi le ho dato un voto alto”.

Il popolo del web è allibito. “Le frasi di Charlie sono viscide e schifose. però Antonino che si mette a dare un voto sulla prestazione che Oriana ha avuto con lui, dovrebbe anche lui imparare a dire ‘una parola in meno’. Che bassezza entrambi”, scrive uno su Twitter. E ancora: “Non so se è peggio quello che dice cose orribili o l’altro che ridacchia e poi dà i voti come fosse in un talent”; “Caro Spinalbese quante persone c’erano qui a ridere? Se punite Gnocchi dovete punire anche Spinalbese che é complice ride e dà 9 come voto ad Oriana! Schifo”; “Questo che parla sempre di dare l’esempio e ripete di essere padre, qui che esempio stava dando?”.

Intanto Oriana stessa si era lasciata andare con commenti piccanti su Antonino, facendo capire a Sarah Altobello come il ragazzo fosse ‘super dotato’ e aggiungendo: “Perché pensi che sto così?”. Al punto che la pugliese aveva commentato: “Ah quindi è top in quel senso? Wow, lombare! Ma veramente? Però non sembra. Io di solito me ne accorgo, mi casca l’occhio. Non mi sbaglio quasi mai. Ho sempre trovato cose belle in quel senso”.