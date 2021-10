Antonino Spinalbese non sembra ancora soddisfatto del suo fisico da urlo: vuole fianchi più stretti?

Antonino Spinalbese non pare ancora soddisfatto appieno dal suo fisico, già tonico e da urlo. Desidera fianchi più stretti? Il compagno di Belen al suo personal trainer, Andrea Audino, mostra il punto in cui vorrebbe eliminare un po’ di grasso, ma in realtà è già magrissimo e tutto muscoli. Durante il workout, aiutato dalle macchine, si allena duro, sotto la supervisione dell’esperto.

Gonfia i bicipiti, i pettorali. Antonino ascolta tutti i consigli del suo trainer. Senza un attimo di respiro, con indosso una canottiera bianca e bermuda in maglina grigia al ginocchio, l’ex hair stylist di Aldo Coppola, papà di Luna Marì, avuta dalla showgirl argentina 37enne lo scorso 12 luglio, alza pesi a non finire mentre si osserva allo specchio: vuole aumentare assolutamente la massa, come già rivelato ai follower poche settimane fa.

Spinalbese, che non disdegna di farsi vedere dai fan con solo gli slip addosso e ama prendersi cura del suo corpo, desidera avere 10 chili in più, ma non di ‘ciccia’ ovviamente.

Stando fermo per un mese per un infortunio, è dimagrito 6 chili, adesso vuole recuperarli nel più breve tempo possibile e aggiungerne 4: evidentemente anche Belen lo preferisce ancora più ‘macho’.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/10/2021.