L'ex fidanzata di Antonino Spinalbese commenta la nascita di Luna Marì...

Antonino Spinalbese è papà da poche ore. Il compagno di Belen Rodriguez si gode i primi giorni con Luna Marì, la piccola nata domenica 11 luglio. “Ti conquisterò ogni singolo attimo, perché hai… il profumo di felicità”, queste le prime parole di Antonino che su Instagram è stato sommerso di auguri. Anche l’ex fidanzata di Spinalbese, Chiara Mannarino, gli ha riservato parole dolci e di stima.

Raggiunta da Fanpage.it, Chiara ha commentato a caldo la notizia della prima figlia del suo ex compagno: "Antonino è una persona molto dolce e protettiva. Sono sicura che sarà un bravo papà". La loro storia è finita nel 2019, ma i due non hanno mantenuto i contatti. Recentemente la Mannarino ha raccontato che Antonino non si sarebbe più fatto sentire dopo l'incontro con Belen.

Oggi però la vicenda è acqua passata e superati i malumori, la ragazza vuole soltanto augurare il meglio alla nuova famiglia di Antonino.

Scritto da: La Redazione il 14/7/2021.