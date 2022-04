Ospite a Storie Italiane, Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez, è stato intervistato da Eleonora Daniele dopo che il 27enne ha pubblicato un video social in cui annunciava di avere una malattia autoimmune. L’ex hair stylist, per la prima volta in tv, si è commosso fino alle lacrime ammettendo di non piangere da anni, da quando ha perso il padre a 17 anni.

Antonino ha parlato della patologia al pancreas scoperta recentemente e che gli ha fatto perdere 13 chili: ‘’Mi sono sempre sentito un supereroe perché non ho mai avuto nulla, nemmeno la febbre, mai preso farmaci. Quando ho iniziato ad avere questi dolori che non passavano mi sono spaventato perché sono un padre e potevo far vivere un momento di difficoltà anche a mia figlia. Ho un problema al pancreas, ho il pancreas di un’anziano. Come molte malattie autoimmuni a volte siamo noi a farle scaturire. All’inizio è stato difficile perché non potevo assumere nulla, ero alimentato con le flebo, piano piano ho ricominciato ad alimentarmi. Mangiando sano adesso posso vivere normalmente’’.

Poi le immagini da papà, con la piccola Luna Marì, nata lo scorso luglio dalla relazione con Belen Rodriguez: ‘’E’ una topolina bellissima, io continuo a respirare grazie a lei. E’ la cosa migliore che abbia mai fatto e le devo dire grazie ogni giorno perchè mi insegna davvero tanto,mi piaccio grazie a lei. Sono davvero tanto felice, il mio star bene dipende da lei e quindi vivo la vita con semplicità e gioia. Quando vedo i miei amici lamentarsi mi rendo conto che lei mi ha fatto capire che tutto è superficiale’’.

Poi la perdita del padre: ‘’Mi sono ritrovato a 17 anni a prendere il suo posto in una famiglia di donne e ora capisco che c’era un motivo perché con mia figlia ora è tutto facile. Ho sempre saputo che sarebbe stata una femmina, è il mio destino quello di vivere con le donne’’.

