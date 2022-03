Antonio Medugno crolla al GF Vip, lo spettro dei disturbi alimentari su di lui: 'Voglio uscire, ho paura’

Antonio Medugno si salva al televoto, ma crolla ugualmente al GF Vip. Chiede di uscire dalla Casa, lo spettro dei disturbi alimentari di cui ha sofferto in passato aleggia sulla sua testa. “Voglio uscire, ho paura”, confessa in lacrime a Signorini che lo chiama in Confessionale per capire cosa stia accadendo al ragazzo.

Il tiktoker e modello 23enne aveva confidato dei suoi disturbi alimentari a Jessica Selassiè a inizio febbraio. “C'è stato qualcuno che ha abbandonato?”, aveva chiesto alla principessa. “No mai. Perché, tu vuoi abbandonare?”, aveva replicato lei. Il ragazzo le aveva così rivelato il suo ‘segreto’: “Io ho paura di entrare in un circolo in cui entrai un pò di tempo fa sull'alimentazione e mi mette ansia. E’ una cosa che mi ha sempre risolto una persona che mi sta vicina e quindi sa come risolverle”. Jessica gli aveva consigliato di parlarne con la psicologa e così ha fatto. Evidentemente però sente di non aver risolto.

“Riguardo la situazione che ho esternato un po’ di giorni fa, ho risentito di alcune problematiche fisiche. Sono stato poco bene. Mi sento molto vulnerabile psicologicamente, ho la testa debole. E quando mi è successo un po’ di anni fa sono entrato in un brutto momento, chiamiamolo così”, confessa Antonio ad Alfonso.

“Faccio difficoltà a parlarne, non voglio riviverlo mai più - aggiunge il napoletano - Quello che vivo adesso è diverso, sto subendo varie cose e questa paura, dopo vari giorni, mi ha portato a prendere questa decisione”.

Signorini prova a spronarlo, ma, vedendolo ancora in difficoltà, lo fa parlare con il padre Vincenzo e il fratello Michele che sono in studio. Medugno scoppia a piangere nell’ascoltare entrambi. “Amore non mollare, ti prego, non mollare, fuori c’è tanta gente che vuole che tu resti dentro. Sii forte come sei sempre stato. Voglio che non molli, voglio solamente questo”, gli sottolinea il papà.

Antonio, nonostante la voce rotta e la forte commozione decide di restare in gioco. “Non mi fate sentire così. Va bene, se fuori è tutto a posto, resto”, dice. E’ lui ad aiutare economicamente i famigliari col suo lavoro, anche questo era fonte di angoscia, ora che l’hanno tranquillizzato sembra aver ritrovato l’energia per andare avanti.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/3/2022.