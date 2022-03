Antonio Medugno: 'Soffro di problemi alimentari, a 15 anni sono arrivato a pesare 41 chili’

Antonio Medugno affronta i suoi demoni a viso aperto. In tv, ospite a Verissimo, rivela il suo segreto di cui aveva già accennato nella Casa del GF Vip. “Soffro di problemi alimentari, a 15 anni sono arrivato a pesare 41 chili”, rivela il tiktoker napoletano 23enne.

Nella Casa, seppur arrivato da poco, voleva uscire, aveva paura di crollare. Medugno confida: “Ho avuto alcuni disturbi alimentari, problemi che hanno caratterizzato la mia vita da quando avevo 14 anni fino ai miei 17 anni. Io ho avuto problemi con alcuni alimenti, non riuscivo a mangiare determinate cose in quantità adeguata. Diventai magrissimo. A 15 anni inizia a pesare 41 kg. La mia famiglia si era allarmata, ho fatto numerosi controlli e nessuno è mai riuscito a capire quale fosse la causa. Ho girato studi a Roma ed a Milano. Fisicamente non avevo nulla, era un problema psicologico”.

“Non sono mai riuscito a capire da dove arrivasse questa problematica, ma grazie alla mia famiglia sono riuscito a capire come e quando mangiare. Oggi sono felice di aver combattuto questo male. Sono guarito. Porto con me delle ferite, ma sono felice perché ho l’ho combattuto e l’ho sconfitto”, aggiunge.

Poi parlando del GF Vip rivela: “In Casa ho avuto un crollo perché per la prima volta mi sono ritrovato da solo a sconfiggere le mie paure, fuori ho sempre avuto dei supporti. In Casa nessuno sapeva come avrei dovuto mangiare, avevo delle mie abitudini e nessuno inizialmente le capiva. Ci è voluto del tempo”.

Antonio poi chiarisce: “Anoressia? Non vorrei definirla così, è un problema più grave, io non sono caduto in quella fase lì. Io non riuscivo a guardare determinati alimenti perché provavo un fastidio allo stomaco e mi passava l’appetito. Per riuscire a mangiare mia mamma mi passava tutto. Un paio di mesi prima di entrare nella Casa mia mamma mi fece pasta e fagioli, tutto passato. Ma appena ho trovato una pellicina di un fagiolo vomitai tutto”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/3/2022.