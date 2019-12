Mancano ormai poco più di due settimane all’inizio della quarta edizione del Grande Fratello Vip. E Wanda Nara ha annunciato il nome del sesto concorrente ufficiale del programma. Si tratta di Antonio Zequila. La moglie di Mauro Icardi, opinionista del reality insieme a Pupo lo ha definito concorrente “importantissimo” durante un’intervista doppia rilasciata insieme a Pupo, l’altro opinionista dello show che quest’anno sarà condotto da Alfonso Signorini, a ‘Le Iene’.

Antonio Zequila, campano, 55 anni, è noto al pubblico televisivo per essere stato concorrente dell’Isola dei Famosi, per aver avuto un flirt con Ivana Trump, ma soprattutto per le tele-risse di cui si è reso protagonista. Lo scontro super-trash in diretta a ‘Domenica In’ con Adriano Pappalardo nel 2006 gli costò l’allontanamento dalla Rai. Per quell’episodio Mara Venier dovette scusarsi pubblicamente. Adesso Canale5 prova a riabilitare la sua immagine.

Nel frattempo sono stati ufficializzati altri cinque concorrenti, che varcheranno la soglia rossa della casa di Cinecittà mercoledì 8 gennaio. Ci sarà l’ex produttrice Rita Rusic, il cantante Pago, reduce da Temptation Island Vip, la prezzemolina tv Antonella Elia, la modella Clizia Incorvaia e la conduttrice Adriana Volpe, che ha perso il posto in Rai da pochi mesi.

Scritto da: la Redazione il 23/12/2019.