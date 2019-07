Prima apparizione ad un evento pubblico per il figlio di Meghan Markle e del Principe Harry. Il piccolo Archie Mountbatten-Windsor, venuto al mondo lo scorso 6 maggio, era presente alla partita di polo di beneficenza in ricordo del presidente della squadra di calcio Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha, recentemente scomparso in un incidente aereo, a cui hanno partecipato entrambi i figli di Lady Diana.

Archie è stato tutto il tempo in braccio a mamma Meghan, mentre papà Harry era impegnato con il fratello a giocare la partita. Presente anche Kate Middleton insieme a tutti i suoi figli, George, 5 anni, Charlotte, 4, e l'ultimo arrivato Louis, 1.

Questa è la prima volta che i Duchi del Sussex e i Duchi di Cambridge si vedono insieme in pubblico dopo la nascita del figlio dei primi. Nonostante le voci che li vorrebbero non proprio in ottimi rapporti, i quattro sono apparsi sereni e sorridenti.

Scritto da: la Redazione il 11/7/2019.