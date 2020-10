Argentero e Marino 'schifati', mostrano figlia sul social: il motivo

Luca Argentero e Cristina Marino sono “schifati e indignati”, lo dicono chiaramente. Le foto pubblicate su due settimanali della piccola Nina Speranza di soli 5 mesi li hanno fatti infuriare. E’ per questo motivo che decidono di far vedere la bimba: mostrano per la prima volta la figlia sul social con la speranza che l’accanimento mostrato dai media per farla vedere finisca o almeno diminuisca.

“Come sapete parliamo poco in coppia ma ci tenevamo a condividere con voi un accaduto molto spiacevole che ci porta a essere schifati e indignati, sono due aggettivi forti, ma è ciò che proviamo. Nina ancora una volta è stata pubblicata in maniera molto esposta su un giornale”, esordisce la Marino. “Irresponsabile! - le fa eco Argentero - Un paio di settimane fa da Chi e questa settimana da Oggi. La premessa è che sicuramente ci sono cose più gravi in questo momento nel mondo, ma è grave tutto ciò che ti tocca da vicino e questa cosa ci tocca molto da vicino”.

“Avevamo deciso di evitare a Nina un’esposizione pubblica”, sottolinea l’attore 42enne. “Ma soprattutto avevamo deciso di fare quel che caz*o ci andava di fare, da madre, da padre siamo legittimati a fare quello che secondo noi è giusto, idoneo a nostra figlia”, precisa furiosa la bionda 29enne. E riferendosi ai giornali dice: “Probabilmente sono poco informati su quello che è giuridicamente corretto e legale e cosa no. Per rispettare la legge il viso di un minore non deve avere due pixelini, ma non deve essere proprio riconoscibile, invece Nina in queste foto lo è”. “Questo lo vedremo in altre sedi”, precisa Luca, lasciando intendere che si rivolgerà alla giustizia per la questione.

“Abbiamo iniziato a capire perché tante persone scelgono di pubblicare i figli”, continua Cristina. “Siamo stati privati del diritto di decidere se farlo o meno. L’intervista di Oggi è rubata, l’articolo non è concordato e vengono presi i virgolettati di altre interviste. Un vero e proprio piccolo furto”, spiega ancora l’artista ex GF.

La Marino prosegue: “Alcuni personaggi forse decidono di postare i propri figli per evitare che ci sia un accanimento in questo senso”. E’ per questa ragione che i due hanno deciso di presentare la figlia e di mostrarla per la prima volta sul social.

“Vi presentiamo la piccola Nina sperando che acquistiate una copia in meno di questi giornaletti”, spiega la coppia. E aggiunge: “Speriamo non accada più, condivideremo con voi un po’ di più proprio per questo”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/10/2020.