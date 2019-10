Ariadna Romero con Pierpaolo Pretelli e il figlio alla premiere di 'Maleficent - Signora del Male'

Ariadna Romero è raggiante alle premiere europea a Roma di “Maleficent - Signora del Male”. Sul tappeto rosso la bella 33enne non è sola. Con lei ci sono Pierpaolo Pretelli e il figlio che la cubana ha avuto dall’ex velino 28enne nel luglio del 2017, Leonardo. Tutti sorridono felici.

La reunion in famiglia di Ariadna Romero, Pierpaolo Pretelli e il figlio, tutti insieme appassionatamente alla premiere romana di “Maleficent - Signora del Male”, scatena subito i rumors. I fotografi nel vedere i due ex vicini scattano all'impazzata. Ci pensa però la bella showgirl, attrice e modella a chiarire l’equivoco.

Ariadna sul suo profilo social stoppa subito le voci di ritorno di fiamma con Pierpaolo. Sono sereni da ex per il bene del loro Leo.

“Per i più curiosi: non siamo tornati insieme, ma abbiamo un bambino in comune”, scrive Ariadna. Poi aggiunge: “Spesso quando vado a prendere Leo a casa di Pierpaolo mi prepara anche un piatto di pasta (la fa buonissima). Lui da me non mangia perché io sono una frana in cucina ma ugualmente fa come se fosse casa sua. Per Leonardo. Spesso organizziamo delle cose dove andiamo insieme, è importante che Leo senta la presenza di entrambi i genitori. Mio figlio è un bimbo felice".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/10/2019.