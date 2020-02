Arianna David non ha mai nascosto di aver combattuto a lungo contro l’anoressia. L’ex Miss Italia, vincitrice del concorso di bellezza più famoso del Paese nel 1993, ha però raccontato che pur essendo guarita ha ancora oggi delle difficoltà legate all’alimentazione. Ospite di ‘Mattino Cinque’ ha spiegato: “Sono arrivata a pesare 39-40 chili, sono stata in amenorrea (cioè la mancanza del ciclo, ndr) per anni, avevo le vampate di calore e non le scorderò mai. Mi guardavo allo specchio e mi vedevo grassa! Non avevo nessuno che mi diceva che stavo male e la solitudine è la cosa che più mi ha distrutto”.

“Si può guarire, perché io ne sono l’esempio, però è anche vero che l’anoressia ti rimane. Ho notato che quando ho dei problemi personali, quando mi succedono cose che non vanno bene, riverso di nuovo tutto lo stress sul cibo, quasi non mangiando o mangiando spesso pochissimo”, ha poi aggiunto. Per Arianna la cosa più difficile da gestire sono i pranzi e le cene fuori.

A volte, ha confessato, le capita di organizzarsi anche una settimana prima per poter affrontare lo stress di andare a mangiare al ristorante. “Nonostante io sia guarita, questo mostro mi ritorna sempre davanti agli occhi. Come? Se esco a cena, a volte, mi preparo una settimana prima stando attenta a casa perché poi mi dicono sempre che non mangio. Per me, lo scoglio più duro è quando la domenica mi chiedono di andare a pranzo fuori. A volte litigo con mio marito perché non amo andare a pranzo fuori, mi crea stress e ansia. Vivo malissimo questa cosa!”, ha fatto sapere.

Eppure la malattia è stata sconfitta. Certo, restano le problematiche legate ad una corretta alimentazione. Ci vorrà forse ancora un po’ di tempo prima di poterle superare. L’importante è saper chiedere aiuto al momento giusto e non isolarsi. “Non sono più malata, ma ho un modo sbagliato di alimentarmi”, ha concluso.

Scritto da: il 21/2/2020.