Arianna David mostra le foto delle violenze subite: guarda

Arianna David in tv mostra per la prima volta le foto delle violenze subite. L’ex Miss Italia rivela quanto ha dovuto sopportare dall’ex, diventato poi il suo stalker. “Queste sono le conseguenze delle botte che io ho preso”, confessa a Domenica Live, ospite di Barbara D’Urso.

Le immagini sottolineano lividi sulla faccia, sulle braccia, graffi, grandi ematomi… Arianna David è provata, Carmelita l’ascolta scioccata. “Mi ha perseguitato per molto tempo – spiega la bella 47enne nel suo racconto lucido – mi ha rotto il mento e un dito. Questa persona nel giro di pochissimo tempo è impazzita, me lo trovavo ovunque, anche per strada. Non potevo più uscire: un giorno mi ha preso e mi ha tirato contro la serranda di un negozio, ha provato a investirmi con un’auto e mi ha tirato una mazza da baseball su un ginocchio. Non avevo nessuno, anche le persone per strada quando vedevano queste cose non mi aiutavano”.

E’ andata avanti per tre anni, dal 2012 al 2015. Arianna nel 2017 si è sposata con David Liccioli, ma in quel periodo era già mamma di Gregorio e Tommaso, nati dal legame con Marco Bocciolini. Quest’uomo a cui si era legata per poco tempo e di cui non rivela il nome le faceva paura. “Mi ha detto che aveva delle armi, ma io non ci credevo. Fino a quanto mi ha puntato una pistola alla testa. Per tre anni è andata avanti questa storia, dal 2012 al 2015 fino a quando l'ho denunciato, forse perché avevo ancora molta paura e non riuscivo a uscirne fuori”, spiega accorata.

Arianna alla fine confida amara: “Da allora non l'ho più visto, anche se poi ho fatto una cosa che non avrei dovuto fare: ritirare la denuncia, non so perché… forse perché non uscivo fuori dalla paura, temevo mi accadesse qualcosa. Ero sola con due bambini, non avevo nessuno, quindi l’ho ritirata, per fortuna però è sparito dalla mia vita".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/2/2021.