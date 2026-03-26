L’annuncio dell’arrivo della cicogna arriva sul social: finora avevano rivelato solo l’iniziale del nome scelto

L’attrice 31 e il rapper 37enne, ex Amici, non riescono a credere di tenere la piccola tra le braccia

Hanno raccontato tutti gli step della gravidanza di lei sul web ai follower. Ora sono al settimo cielo. Arianna Montefiori e Briga non riescono a credere di stringere finalmente la piccola tra le braccia: mercoledì 25 marzo è nata la loro bambina. I due svelano finalmente il nome della neonata. Finora ne avevano rivelato solo l’iniziale, la A. La bimba si chiama Allegra.

Arianna Montefiori e Briga al settimo cielo: è nata la figlia, svelano finalmente il nome della neonata. Si chiama Allegra

L’annuncio social, condiviso dalla coppia, è accompagnato da due foto scattate immediatamente dopo il parto a Roma. Il cantante è raggiante. La figlioletta è sul petto della mamma. Nel primo scatto Arianna osserva la bambina, che ha un tenero cappellino in testa, nel secondo guarda l’obiettivo e mostra tutta la sua gioia. “ALLEGRA. Figlia di un immenso Amore. 25 Marzo 2026”, scrive il papà.

La piccola è venuta al mondo a Roma mercoledì 25 marzo

Arianna aveva mostrato le fasi di crescita del suo pancione. In un reel condiviso via Instagram solo quattro giorni fa aveva commentato: “Grazie amore mio, ci hai fatto vivere i 9 mesi più STRAORDINARI e UNICI della nostra vita! Manca sempre meno... Mamma Papà e Baires ti aspettano per questa nuova vita insieme”.