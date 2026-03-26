Arianna Montefiori e Briga al settimo cielo: è nata la figlia, svelano finalmente il nome della neonata

- L’annuncio dell’arrivo della cicogna arriva sul social: finora avevano rivelato solo l’iniziale del nome scelto
- L’attrice 31 e il rapper 37enne, ex Amici, non riescono a credere di tenere la piccola tra le braccia
Hanno raccontato tutti gli step della gravidanza di lei sul web ai follower. Ora sono al settimo cielo. Arianna Montefiori e Briga non riescono a credere di stringere finalmente la piccola tra le braccia: mercoledì 25 marzo è nata la loro bambina. I due svelano finalmente il nome della neonata. Finora ne avevano rivelato solo l’iniziale, la A. La bimba si chiama Allegra.
L’annuncio social, condiviso dalla coppia, è accompagnato da due foto scattate immediatamente dopo il parto a Roma. Il cantante è raggiante. La figlioletta è sul petto della mamma. Nel primo scatto Arianna osserva la bambina, che ha un tenero cappellino in testa, nel secondo guarda l’obiettivo e mostra tutta la sua gioia. “ALLEGRA. Figlia di un immenso Amore. 25 Marzo 2026”, scrive il papà.
Arianna aveva mostrato le fasi di crescita del suo pancione. In un reel condiviso via Instagram solo quattro giorni fa aveva commentato: “Grazie amore mio, ci hai fatto vivere i 9 mesi più STRAORDINARI e UNICI della nostra vita! Manca sempre meno... Mamma Papà e Baires ti aspettano per questa nuova vita insieme”.