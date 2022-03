Arisa mostra la sua collezione di sex toys, poi si pente: 'Forse sono troppo sincera...'

Arisa fa le pulizie di primavera in casa insieme a un’amica e scova un sacchetto pieno di sex toys, una vera e propria collezione di oggetti per procurarsi piacere con l’autoerotismo. La cantante li mostra senza alcuni inibizione ai suoi fan nelle IG Stories, alcuni follower impertinenti però commentano e lei sbotta: “Forse con voi sono troppo sincera…”.

“Buongiorno, ho ritrovato il sacchetto con i sex toys”, esordisce Arisa sul social. Deve mettere le pile nuove. “Altrimenti sono da utilizzare a mano”, replica l’amica maliziosa.

Rosalba Pippa fa vedere i sex toys a uno a uno. Poi ci mette la faccia e puntualizza: “Comunque ragazzi io sbaglio sempre a parlare, a essere sincera con voi. E' una cosa divertente, la voglio condividere e subito ci sono persone che mi scrivono ‘Se hai bisogno’, ‘Se vuoi vengo a casa tua’, eccetera. Ma non potete essere un pochino più carini?”.

Arisa poi puntualizza: "I sex toys non si usano solo per sopperire a delle mancanze, servono anche per vivere un momento co se stessi cioè capito? A me non è che manca qualcosa e allora mi compro il sex toys... A me non manca niente, niente... capito?!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/3/2022.