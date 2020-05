Arisa ha deciso che inizierà ad indossare tutti i giorni la parrucca. La cantante qualche tempo fa ha rasato i capelli a zero. Ora però sembra non piacersi più senza una folta chioma, così ha comprato dei capelli posticci neri da usare come surrogato finché la natura non le avrà restituito i suoi. Su Instagram qualche ora fa ha pubblicato una foto in cui appare con la parrucca, che ha anche una frangetta, e ha scritto: “Da oggi indosserò questa parrucca fino a quando non cresceranno i miei capelli. Guai a chi fiata, nella cultura afroamericana quasi tutte le donne indossano parrucche. Anche Naomi Campbell, quindi posso farlo anch’io”.

Subito tante amiche, anche alcune vip, le hanno fatto i complimenti. La showgirl Stefania Orlando ha commentato: “Stai benissimo con questa parrucca ma stai benissimo anche senza”. L’attrice Michela Andreozzi si è spinta anche oltre, paragonandola a una star americana: “Comunque sei Anne Hathaway (una nota diva di Hollywood, ndr)!”.

Qualche tempo fa la stessa Arisa, 37 anni, aveva raccontato di soffrire di tricotillomania, un disturbo che porta alcune persone sotto stress a staccarsi i capelli. E’ questo il motivo per cui nell’arco della sua vita ha più volte rasato la testa a zero. “Ecco perché non mi faccio mai crescere i capelli, quando ce li ho, me li stacco”, aveva spiegato.

Scritto da: la Redazione il 22/5/2020.