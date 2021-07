Arisa, foto in bikini: lo scatto al naturale conquista i fan

Arisa condivide sul social una foto in bikini, lo scatto al naturale conquista letteralmente i fan, pioggia di ‘like’ per l’immagine pubblicata dalla cantante. La 38enne in due pezzi senza filtri è un inno al body positivity, il movimento che combatte la negatività e l’odio espresso dal body shaming.

“C’a Maronna t’accumpagna. Baci da Napoli”, scrive Arisa. E’ in spiaggia, alla Nabilah Luxury Beach. Si prende una pausa sotto il sole e si lascia immortalare in costume, senza paura di mostrare il suo fisico al naturale, con tutte le sue forme, senza ricorrere a ritocchini o a filtri o a trucchi per modificare la foto. Lo scatto fa il pieno di ‘mi piace’. “La bellezza di chi sa amarsi”, le scrivono molti, galvanizzati dalla sua scelta.

“Non dare retta a chi ti dice cose brutte, sei perfetta”, le scrivono altri, prevenendo l’eventualità di qualche commento maligno che esprima disappunto per l’immagine condivisa dalla professoressa di Amici 20.

“Sei bellissima, ti adoro tutte noi dovremmo prendere esempio da te e non nasconderci per paura del giudizio degli altri”, le fa notare una follower. Qualcuno sottolinea: “Quella pancetta è sexy”. Sono tutti in visibilio.

Scritto da: La Redazione il 5/7/2021.