Arisa scoppia in lacrime per il fidanzato: ecco cos'è successo

Arisa scoppia in lacrime per il fidanzato in tv. La cantante cede al pianto a Domenica In, ospite di Mara Venier. Guarda sul maxi schermo le foto di lei e Andrea Di Carlo, il manager a cui è legata, e non riesce a resistere. Per molti i due erano vicini alle nozze, ora potrebbe non essere più così…

Già una settimana fa Arisa sull’argomento amore era stata piuttosto sibillina. Nello speciale di Domenica In dedicato a Sanremo 2021 all’Ariston, dopo aver cantato il brano portato al festival, la Venier le aveva domandato: “Questa canzone ti ha portato bene, ora sei felice in amore e sono davvero contenta. Aggiornamenti da dare?”. “Io adesso sto bene? Ma insomma…”, aveva replicato Rosalba Pippa.

Ora arrivano le lacrime che testimoniano un momento forse complicato. “Vicino a te c’è una persona importante”, esordisce la conduttrice. “Sei serena?”, le chiede Mara. “Serena? Sì… Non lo so”, risponde perplessa Arisa. Poi scoppia a piangere. “Non mi piace piangere in televisione… Mi emoziono. E’ una persona molto bella”, sottolinea con la voce rotta.

La Venier è sorpresa. “Piango perché mi emoziono. Mi fa anche ridere, è una persona molto bella. Io sono molto credente, mi affido al cielo, quello che il cielo vorrà per me prenderò. Io tante cose non le so, non so tanto scegliere. Preferisco che le cose si compiano. Scusate a casa!”, dice ancora Arisa mentre si asciuga gli occhi.

“Aspetto solo che qualcuno faccia la scelta giusta per me, perché io tante cose non le so. Non so tanto scegliere, preferisco che le cose arrivino e si compiano. Io ho fiducia, ho fiducia nel cielo, e sarà così”, aggiunge, senza chiarire se sia davvero accaduto qualcosa tra lei e il suo Andrea.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/3/2021.