Arisa conquista il web con la sua foto in costume. La cantante ha postato uno scatto in bikini che rivela le sue forme morbide: seno abbondante e curve burrose per la 37enne che scrive: ''Amatevi''.

Una foto social che conquista i suoi followers e fa il giro del web. Il primo ad apprezzare è il rapper Fedez che commenta con tre cuoricini. La cantante poi incassa l'endorsement delle colleghe attrici e opinioniste che la seguono sui social come Michela Andreozzi e Elisa D'Ospina. Qualche fan le chiede addirittura di usare una foto simile per la copertina del suo prossimo album. Niente filtri o photoshop per Arisa che negli ultimi tempi ha deciso di mostrarsi sempre più naturale. La cantane ha ammesso anche di essere ricorsa alla chirurgia estetica per qualche ritocchini, ma di essersi pentita. Meglio accettarsi e amarsi per quello che si è, un messaggio importante, soprattutto per i social.

Dopo tante foto di bikini mozzafiato, a fare il giro del web arriva quindi anche la foto delle morbide forme di Arisa...

Scritto da: La Redazione il 19/8/2020.