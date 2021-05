Arisa mostra il seno sul social: 'Ringrazio i miei genitori per avermi fatta bella'

Arisa pubblica una foto in topless, condivide l’immagine in cui mostra il seno sul social e lancia un nuovo messaggio di body positivity. “Ringrazio i miei genitori per avermi fatto bella”, sottolinea la cantante.

Condivide con i fan la foto che la ritrae sensuale scattata da Nicola De Rosa, che cita. Arisa si mette a nudo, come aveva già fatto lo scorso novembre, quando aveva invitato tutte le donne ad amarsi così come si è, senza filtri. “Questa foto è un regalo per noi, non ho mai posato così. Non mi sono mai vista così. Mi piaccio molto. Mi ritrovo, mi amo, mi abbraccerei (e me la racconto.. me la canto e me la suono). Modestia a parte, sarebbe bello se ognuna di noi si dedicasse ogni tanto una poesia, si scrivesse delle lettere e si fermasse a pensare a se stessa come si pensa ad un’inseparabile sorella gemella, a quella confidente che non ci lascerà mai. In fondo è così. Amati”, aveva scritto la 38enne.

Ora arriva uno scatto in topless. “Ma sai che c'è? Ci sono cose che non potrai fare più... Il tempo passa e chissà come andrà a finire, ma qui e ora sono questa. Basta vergogne e interrogativi, basta se, basta ma... Mi voglio celebrare e ringraziare i miei genitori che mi hanno fatto bella, perfetta a modo mio", sottoloinea. Arriva una pioggia di ‘like’ per l’immagine e le parole dell’artista, all’anagrafe Rosalba Pippa.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 31/5/2021.