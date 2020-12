Arisa per Natale si regala un nuovo fidanzato: ecco chi è

Arisa si regala un nuovo fidanzato per Natale: ma chi è l’uomo che le rubato il cuore? Sembra proprio sia il suo manager, Andrea Di Carlo.

E’ stato proprio l’agente di tanti volti di spettacolo e autore televisivo a ufficializzare la storia con Arisa, all’anagrafe Rosalba Pippa. L’uomo ha pubblicato nelle sue storie e sul suo profilo Instagram una foto in cui bacia una donna, si intravedono solo le labbra: sembrano proprio quelle della cantante 38enne. Altro indizio è la musica con cui accompagna lo scatto, quella di “Meraviglioso amore mio”, celebre brano dell’artista.

Arisa si prepara a feste assolutamente speciali accanto al suo nuovo fidanzato conosciuto molto probabilmente per motivi lavorativi: è seguita dall’agenzia di cui Di Carlo è proprietario, la ADC Management. In passato la mora ha avuto una storica relazione con Giuseppe Anastasi, autore di molti suoi brani, poi è stata legata a Lorenzo Zambelli, il suo manager, ma pure con lui è finita. Arisa è tornata single, ma con grande sorpresa il suo cuore ora batte forte.

E’ stato Rudy Zerbi in tv a svelare per primo il fidanzamento di Arisa, ora professoressa ad Amici e prossima a Sanremo 2021, annunciata tra i Big. Durante la messa in onda del daytime del talent, lo scorso sabato, Zerbi ha ripetuto più volte: “Arisa è fidanzata”. La cantante ha fatto finta di nulla, poi ha chiarito: “Io non ho il fidanzato proprio ufficialmente. Aspetta un attimo. Non dire le cose mie”. Adesso però Di Carlo mette fine ai gossip e ufficializza.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/12/2020.