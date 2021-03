Arisa mostra il seno: 'Vi piace? Trovo deliziose quelle smagliature'

Arisa mostra il seno sul social. Condivide alcune foto in cui il suo decolté è in primo piano. “Vi piace? - chiede ai suoi fan la cantante - Trovo deliziose quelle smagliature”. Non si nasconde in un post incentrato sulla body positivity. L’artista 38enne non ha paura di mettere a nudo i suoi difetti, non più grazie all’uomo che la rende felice e le ripete ogni giorno quanto sia bella, Andrea Di Carlo, il manager che la segue e a cui si è legata sentimentalmente. I due a breve dovrebbero sposarsi.

“Quando ero piccola il mio seno era un grande problema. Stasera mi guardavo allo specchio e pensavo a quanto mi piace adesso. E’ meno tonico di quando avevo 20 anni, e ha qualche smagliatura che adesso trovo deliziosa”, sottolinea Arisa nel lungo post che accompagna le immagini pubblicate.

Rosalba Pippa parla del fidanzato: “Ho incontrato un uomo capace di ripetermi che sono bella un milione di volte al giorno e ho imparato dalla mia storia precedente che i complimenti non vanno rifiutati. In più Andrea adora la mia pancia, e quando sto per incaz*armi mi fa ridere”.

“Ho bisogno di qualcuno che mi faccia sentire bella perché mi affranca del dubbio di non esserlo, ed è un problema in meno - continua Arisa - Sentirmi apposto mi fa sentire più sicura di amarmi e di amare. Tutto il contrario di ciò che ci raccontiamo. E non parlo solo di un ipotetico partner. Tempo bello da passare con le amiche, persone di famiglia, gente con cui ci si trova bene”.

Il suo è un messaggio che vuole regalare ottimismo a tutti, in cui spiega quanto l’accettazione del proprio corpo, senza avere l’ossessione della perfezione, sia fondamentale. “Il tempo che stringe, abbine cura. C’è tanto da vivere. Vi piacciono le mie tette? #bodypositive”, conclude.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/3/2021.