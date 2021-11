Arisa spiega perché pubblica foto hot sul social: 'Ho 39 anni, quindi devo…’

Arisa da qualche tempo ha iniziato a pubblicare sul social immagini in cui appare con poca stoffa addosso e in pose provocanti. Ora in un’intervista rilasciata a ‘Il Giornale’ ha spiegato il motivo di questo nuovo approccio comunicativo. “Per anni, fin da Sincerità al mio primo Sanremo, mi sono vergognata della mia procacità. Cercavo di mascherarla. Ora penso che, a trentanove anni, ho ancora pochi anni per dimostrare che posso essere attraente. Se oggi mi chiedessero di fare un film erotico, avrei la tentazione di dire di sì”, ha fatto sapere la cantante.

Rosalba Pippa, questo il suo vero nome, da qualche mese è concorrente di ‘Ballando con le Stelle’, uno show a cui partecipare per provare sensazioni nuove. “Quando ho poco da fare cado in depressione, ingrasso, mi taglio i capelli, insomma sento il bisogno di emozioni, di sentirmi viva. Anche di dare un bacio in diretta senza sapere cosa sia”, ha aggiunto.

Sul bacio dato sabato scorso in diretta a Vito Coppola, il suo insegnante di ballo, ha poi detto: “Mia madre mi ha detto: se son rose fioriranno. A parte gli scherzi, io sono fatta così: ci sono cose che fai perché te le senti”.

Scritto da: la Redazione il 23/11/2021.