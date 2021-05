Arisa ci ripensa, di nuovo tra le braccia di Andrea Di Carlo: foto

Arisa ci ripensa e torna tra le braccia di Andrea Di Carlo. Sul social, nelle sue IG Stories, la cantante, professoressa di Amici 20, pubblica due foto con il manager. In una lei e il fidanzato si scambiano un bacio appassionato, in un’altra si fanno vedere romantici dai fan dell’artista in primo piano. La 38enne scrive semplicemente: “Noi”.

Il rapporto turbolento tra Rosalba Pippa e Andrea Di Carlo prosegue. Il settimanale Chi nell'ultimo numero aveva parlato di addio definitivo per colpa di un ultima forte crisi, invece non è così. Il tira e molla continua: adesso sarebbe tornato il sereno…

Di Carlo, dopo una durissima lite con Arisa, lo scorso marzo aveva annullato le nozze programmate. Sul social Andrea aveva anche rivelato di essersi ripreso l’anello di fidanzamento. La mora al Corriere della Sera aveva confidato: “Lui è una persona straordinaria, divertente, generosa, ma dopo 6 mesi è presto decidere di convolare a nozze. Io, con amore, ho cercato di fargli capire che era troppo presto. Gli sono stata vicina, ma di più non posso. Non sono nata per fare quello che voleva lui, per dedicarmi a lui totalmente. Tutti gli uomini che ho avuto mi hanno lasciato la mia libertà”.

“Deve capire che sono fatta così. Sono stata devota, comprensiva, sempre dalla sua parte, e gli voglio tanto bene. Però io ho la mia vita, non posso buttare tutto nel cesso e non voglio un uomo che mi mantenga. Io ho costruito tanto nella mia vita con fatica, ora non posso permettere che qualcuno arrivi e pensi di risolvermi la vita come vuole lui. Non posso”, aveva aggiunto.

Dopo pochi giorni sembrava tutto rientrato, ma subito ecco arrivare altri gossip sull’addio. Arisa smentisce a modo suo, evidentemente: sta ancora insieme ad Andrea.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/5/2021.