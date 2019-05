Arisa soffre di tricotillomania. La cantante 36enne lo svela ai fan sul social. E’ per questa ragione che spessissimo (quasi sempre nel corso della sua lunga carriera) porta i capelli corti. Raramente li lascia ricrescere e mai troppo.

Ha questo problema, soffre di tricotillomania. Arisa è affetta da questo disturbo ossessivo-compulsivo quasi sempre provocato dallo stress: è per questa ragione che si strappa i capelli senza rendersene conto, mentre ci gioca con le mani, come ogni tanto capita a tutti di fare.

Arisa rivela ai follower di soffrire di tricotillomania. Su Instagram, dopo aver pubblicato un sondaggio in cui chiede ai fan se ‘darci un taglio’ ancora una volta o lasciar crescere i capelli, alla fine rivela la verità: “Ecco perché non mi faccio mai crescere i capelli, quando ce li ho, me li stacco”. Rasare i capelli la aiuta a controllare il disturbo.

In passato Arisa ha sempre stupito per i suoi look, a volte estremi, come quando si è completamente rasata. L’artista ha pure indossato una parrucca con la chioma lunghissima, giustificando la sua scelta con parole semplici: “Che male c’è a volersi sentire più femminili?”.