Il calciatore 34enne rompe il silenzio e dice la sua in merito a tutti i gossip sul suo conto

A inizio aprile in un post nelle Storie aveva confermato di aver lasciato la showgirl 38enne

A inizio aprile in un post nelle Storie aveva annunciato di aver lasciato Raffaella Fico. Aveva detto di essersi preso “una pausa di riflessione” dalla showgirl 38enne. Poi lei era andata in tv a raccontare tutto lo sgomento e la sorpresa per la scelta del uomo con cui, pochi mesi prima, non solo era felice, ma stava per avere un figlio, perso al quinto mese di gestazione. Subito dopo, i gossip che lo volevano nuovamente vicino a Titta Angelozzi, la donna sposata nel 2017 e da cui ha avuto due bambine, parevano trovare conferma grazie ai fiori ricevuti dalla donna. Armando Izzo sbotta dopo il mazzo di rose arrivato all’ex moglie. “Trasformato in un tronista di Uomini e Donne”, tuona in un messaggio condiviso su Instagram.

''Trasformato in un tronista di Uomini e Donne'': Armando Izzo, ex di Raffaella Fico, sbotta dopo il mazzo di rose arrivato all’ex moglie

“Un giorno con una bionda. Un altro con una bruna. Manca solo la puntata finale e poi andiamo in onda. Partiamo da un punto chiaro: sono amiche di vecchia data. Niente casting, niente provini, niente storie strane. Ringrazio chi mi sta trasformando in un tronista di Uomini e Donne o in un gigolò, almeno mi strappa una risata. Ma la realtà è più semplice di come la raccontate”, scrive il giocatore.

Il calciatore 34enne rompe il silenzio e dice la sua in merito a tutti i gossip sul suo conto

"Ho sempre avuto rispetto per le donne. Per tutte, senza eccezioni - prosegue Izzo - Ancora di più per quelle che hanno fatto parte della mia vita, che hanno lasciato un segno vero". Poi sottolinea infastidito: "Mi dicono che sto regalando rose a destra e a manca, tranquilli non ho aperto un negozio di fiori, né faccio consegne a domicilio. I fiori per me sono roba seria: arrivano solo a chi nella mia vita ha saputo dare davvero".